LA MISSIVA

TREVISO «Carissimo presidente, non le scriviamo mossi dall'intento di denunciare ciò che palesemente della scuola è sotto gli occhi di tutti, ma per chiederle di incontrarci». Il destinatario è nientemeno che il capo dello Stato, Sergio Mattarella. I mittenti della lettera corale inviata ieri mattina all'indirizzo del Quirinale sono invece una trentina di genitori trevigiani, tutti presidenti di consigli d'istituto ad oggi in carica nelle scuole della Marca. Muove i passi da Treviso un appello collettivo diretto alla massima carica dello Stato per chiedere all'unisono, in tempo di contagi in salita: Non chiudiamo la scuola.

LA RICHIESTA

«Vi scriviamo questa lettera accorata perché crediamo che il sistema scolastico sia il più essenziale degli elementi basilari della nazione scrivono insieme ai genitori del coordinamento regionale Veneto . Ma in queste condizioni si sta gravemente e colpevolmente mettendo a rischio l'intero sistema Paese. Fermare la scuola non significa solo calpestare il diritto allo studio costituzionalmente sancito, ma anche costringere a casa milioni di lavoratori, bloccando l'intero sistema economico». Da qui la speranza di poterne parlare a quattr'occhi insieme al Colle: «Abbiamo bisogno di dialogare con lei. Convincerla che crediamo nella possibilità del cambiamento», scrivono nero su bianco. No al ritorno alla didattica a distanza. Sì alle lezioni in classe. Ripetono a chiare lettere. Sebbene il vento del contagio avanzi alla scuola le famiglie chiedono di non fare marcia indietro: «Chiediamo che la scuola possa rimanere in presenza. Sempre spiega Eugenia Brancaccio, portavoce dei genitori presidenti di consiglio di istituto. Come continuano a ripetere gli insegnati dei nostri figli, mezz'ora di lezione in presenza va a sostituire un anno e mezzo a casa. Per questo chiediamo al presidente di rimettere mano alla scuola nella sua totalità».

LE CRITICITÀ

Per conoscenza la missiva è stata inviata pure al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, già interpellata dalle stesse famiglie mittenti dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, allora per chiedere chiarezza sul ritorno tra i banchi di scuola. Ma a ormai un mese dalla prima campanella l'elenco delle magagne venute a galla con il ritorno alle lezioni in presenza resta lungo. «Lezioni a singhiozzo, classi a turnazione, orari ridotti, mense ferme, alunni disabili privi di docenti di sostegno», scrivono i genitori. Puntando poi la lente sulla scuola trevigiana resta ancora l'ingarbugliata matassa delle classi in attesa di maestri e professori: «Si stanno ancora nominando insegnanti spiega Eugenia Brancaccio Ormai siamo arrivati alla copertura dell'80-90%. Ma le nomine procedono a singhiozzo di settimana in settimana».

I TRASPORTI

E nello sforzo collettivo di mettere la scuola al riparo da un nuovo lockdown ora anche l'azienda di trasporto pubblico Mom è pronta a lanciare un salvagente: 110 corse in più al giorno, con il raddoppio nelle ore di punta per rispettare il limite dell'80% delle capienze e rispondere alle uscite differenziate degli istituti scolastici. Uno sforzo economico da 217mila euro al mese. In termini di uomini e mezzi sono numerose le ditte private che si sono rese disponibili per i servizi aggiuntivi, rispetto alle circa tremila corse effettuate mediamente in un giorno feriale scolastico dell'esercizio invernale: «Grazie alla collaborazione con Confartigianato abbiamo creato un team di aziende esterne operative spiega il presidente di Mom, Giacomo Colladon. Si tratta di fornitori storici della nostra società, ma anche aziende del trasporto turistico: possiamo dire che il territorio ha fatto rete rispondendo al meglio alla chiamata per far fronte alla situazione emergenziale».

