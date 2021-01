LA MISSIONE

PEDEROBBA Dallo scorso primo ottobre il sindaco di Montebelluna Elzo Severin avrebbe dovuto lasciare, oltre all'incarico di medico di base, anche quello di specialista di riferimento alla Rsa delle Opere Pie di Onigo di Pederobba. Ma così non è stato. A 69 anni, con il peso del ruolo di sindaco da affrontare per lo meno fino alla prossima primavera anche oltre, Severin sta continuando a portare avanti pure l'incarico di tipo sanitario nella Rsa. Dove ieri ha avuto un ruolo di protagonista nella campagna di vaccinazione, somministrando il vaccino a decine e decine di pazienti e di operatori. Non solo. Si è pure sottoposto lui stesso alla fatidica iniezione. In tutto sono stati vaccinati 160 ospiti e 180 operatori epr un totale di 340 persone.

IL RACCONTO

Lo racconta in diretta lo stesso medico-sindaco. «Avevo dato le dimissioni -spiega Severin- ma per mancanza di medici non trovavano nessuno che potesse sostituirmi. Quel reparto accoglie persone con disabilità gravissime e ormai ho intrecciato un legame sia con i familiari sia con i pazienti; non me la sono sentita di lasciarli scoperti e quindi sono rimasto». Nonostante gli impegni e nonostante il Covid, con i rischi legati alla necessità di frequentare una struttura che accoglie centinaia di malati, facendolo in un'età considerata a rischio per quanto riguarda la malattia. Alternando il municipio e le Opere Pie, le delibere di Giunta e le necessità legate al Covid e ai vaccini. Ma, soprattutto, le esigenze di persone fragili. «Vado lì a metà giornata tutti i giorni al momento della pausa pranzo, oltre che il sabato e la domenica». Ma anche in altri giorni festivi, come ieri, quando Severin è stato protagonista della campagna di vaccinazione.

E' ANDATO TUTTO BENE

«Ho vaccinato moltissime persone -racconta- mi sembrava di essere tornato al periodo in cui ero militare. Fra l'altro, c'è una burocrazia molto tortuosa, con vari moduli da compilare. Comunque, è andato tutto per il meglio». A 69 anni, pur portati benissimo, è comunque legittimo temere un contagio, soprattutto operando in una realtà che accoglie 250 pazienti più il personale. «Certo che ho paura -spiega il sindaco di Montebelluna- ma finora non ho mai preso il Covid. Sono comunque attentissimo nell'uso della mascherina e nei contatti. Dormo da solo, mia moglie sta in un'altra camera. Se dormo con lei, uso la mascherina anche di notte. Inoltre faccio due tamponi alla settimana». «Ho paura come ogni persona che pensa. Bisogna però vaccinarsi pensando alla storia: il Covid può lasciare conseguenze pesanti, come accadde per la poliomelite. Se non sei un pluriallergico, il vaccino rappresenta comunque il problema inferiore». Della sua esperienza da vaccinato racconta: «Sto bene, ho solamente un po' di male alla spalla». Meglio fare il sindaco o il medico? «Uno che ha fatto il medico per quarant'anni si sente ormai padrone del mestiere e conosce tante cose -dichiara- Come sindaco, invece, ci sto mettendo l'anima, ma non conosco tutto e penso di dovermi affidare ai tecnici, che in Comune sono validissimi. Non sono un tuttologo. Ma mi aiutano molto la compattezza della maggioranza e l'atteggiamento della minoranza, assolutamente costruttivo». Insomma, sembra proprio che nella doppia veste il sindaco medico si trovi a suo agio. Ormai vaccinato a entrambi i ruoli.

Laura Bon

