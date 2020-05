LA META

FARRA DI SOLIGO Il fascino del Collagù e le visioni verticali delle Torri di Credazzo: Farra di Soligo inventa il tour no Covid. Tra spazi verdi e colline, con passeggiate in bici elettrica o in van, la cartolina Unesco sta diventando il luogo perfetto per l'undertourism (turismo nascosto, lontano dalle masse). Turisti di prossimità o stranieri, nel cuore delle colline si punta tutto su tour anticovid all'aria aperta. Per scoprire il fascino della core zone. 8900 abitanti e 20 aziende viticole: Farra è uno dei luoghi della viticoltura eroica. E, nell'ultimo anno, ha visto aumentare le strutture alberghiere con nuovi b&b e affittanze turistiche. «Oggi il comune dispone di quasi 200 posti letto- spiega Silvia Spadetto, assessore ad agricoltura, turismo, promozione territorio e attività produttive- 70 posti letto coperti da Vilal Soligo, temporaneamente chiusa e in restauro- mentre nuovi posti letto sono nati grazie a strutture più piccole a conduzione famigliare, con una media di 6-10 posti letto».

I PERCORSI

Il turista che arriva a Farra trova alcune tra le più interessanti e informate degustazioni del territorio: le cantine Merotto, Andreola, Le Volpere, Bressan, Perlage e Nardi, ad esempio. O le degustazioni da Marchiori, dove le colline diventano più alte e impervie. Purezza e coraggio nel bicchiere e nelle parole infuocate dei fratelli Marchiori, che hanno ereditato l'amore per il prodotto da papà Giovanni e producono sulle colline verticali il Valdobbiadene Conegliano Superiore miscelando le cinque varietà autoctone (glera tonda, glera lunga, bianchetta, perera e verdiso). «Ma il nostro comune è anche e soprattutto piacere gastronomico-prosegue Spadetto- da Col San Martino a Soligo le locande da Condo, Marinelli, Agli archi, La Candola, La lanterna e l'osteria alla baracca garantiscono al visitatore un'esperienza di primo livello». I luoghi del cuore? Il Collagù, colle aguzzo dove la vendemmia diventa verticale, dove i filari sembrano giardini. E tra le case rurali e il piccolo santuario sono tracciati itinerari di trekking e mountain bike. Poi le torri di Credazzo, aguzze e aspre, circondate dai vigneti da cui partono nuove passeggiate, come quella introno alla cosiddetta Riva Granda che scende verso San Martino, dove le coppie che non potevano aver figli si recavano a scegliere un bigliettino con il nome del nascituro in caso di desiderio esaudito.

LE INIZIATIVE

Ed è proprio attraverso questi tracciati che il Comune ha organizzato un nuovo modo di raccontare il territorio, con degustazioni nei casolari e pic-nic in vigna. A Farra due sono i noleggi con conducenti. Una di queste è Ori prosecco driver alias Oriana Balliana, figlia d'arte e cresciuta nell'osteria di famiglia accanto a Scarpa e Zanzotto. «Amo queste colline e ne conosco i protagonisti- afferma- quando il turista arriva scelgo sempre un'esperienza fuori dai tracciati commerciali. Il nostro valore aggiunto sono i luoghi e le persone. Mi sorprendono le rifrazioni di luce di questi boschi, l'incredibile varietà faunistica, amo le leggende e la convivialità sacra che alberga su queste colline. E cerco di far assaporare tutto questo a chi sceglie di venire qui a conoscere il territorio». Nel comune c'è anche la possibilità di noleggiare bici assistite e presto sarà pronta la cartina, realizzata in collaborazione con la Tabacco, che riunisce i sentieri storici e i percorsi militari sulle colline ma anche nuovi itinerari. «Abbiamo selezionato 2 sentieri ciclopedonali, uno in collina e una in pianura che passa per la zona dei Palù verso Sernaglia- commenta Spadetto- insieme anche 3 consigli di percorso su Col San Martino, altri 3 su Farra e 2 su Soligo e poi il sentiero delle vedette che collega Soligo (si parte dalla parrocchiale) e scende a San Vigilio per arrivare in centro a Col San Martino». Il grande evento dell'estate, norme anticovid permettendo, sarà la notte sotto le stelle sul colle di San Gallo. «Si tiene generalmente il primo week-end di agosto, all'interno della kermesse Calici di stelle. Confidiamo-conclude- che i protocolli ci consentano di mantenere una festa così suggestiva».

Elena Filini

