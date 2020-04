L'ANALISI

TREVISO Un contagiato su due da coronavirus ha meno di 60 anni. Il Covid-19 non colpisce solamente gli anziani. Anzi. Al momento sono 1.429 i trevigiani che stanno lottando contro il virus. E il 37% di loro, esattamente 529 persone, ha un'età compresa tra i 45 e i 64 anni. È in assoluto la fascia più colpita. Altro che terza età. E non sono al riparo nemmeno i più giovani. In oltre il 15,5% dei casi il virus ha contagiato persone tra i 25 e i 44 anni. Sono in tutto 223, per la precisione. Addirittura più degli anziani che hanno già superato la soglia degli 85 anni. Tra questi ultimi, infatti, sono 210 quelli che hanno contratto il nuovo coronavirus. Cioè il 14,7% del totale.

I GIOVANI

Nelle scorse settimane la percentuale dei giovani contagiati dal Covid-19 è progressivamente aumentata. All'inizio molti di loro, che sono quelli più in forze, hanno fatto fatica a rispettare le limitazioni legate all'emergenza sanitaria. Poi c'è stata una presa di coscienza. Ma nessuno nasconde il timore che nel periodo di Pasqua, complici le belle giornate di sole, i più giovani possano tornare ad abbassare la guardia incontrandosi fuori casa e facendo così traballare le barriere sociali innalzate proprio per ridurre la diffusione del coronavirus. «Negli anziani, in particolare, l'infezione da Covid-19 ha un effetto destruente. Troppi, purtroppo, non riescono a riprendersi fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca il virus, però, contagia anche i più giovani, che a livello generale possono avere una risposta immunitaria migliore ma che comunque sono costretti ad affrontare un problema non indifferente». E ovviamente i rischi si moltiplicano per i giovani che convivono già con altre pesanti patologie.

MINORENNI

La suddivisione per età dei trevigiani contagiati dal Covid-19 restituisce una mappa di come si sta muovendo il virus nella nostra provincia. Di fatto viene veicolato soprattutto da chi ha meno di 60 anni. Va da se, quindi, che oggi la vita degli anziani dipende in particolare dalle attenzioni dei più giovani. Questo il dettaglio. Sono 1.429 i trevigiani con infezione da coronavirus attualmente in corso. Sei sono bambini e ragazzi con meno di 14 anni (0,4 per cento del totale). Trenta hanno tra i 15 e i 24 anni (2,1 per cento). Al momento nessun minorenne ha avuto bisogno di essere ricoverato negli ospedali della Marca. Sono tutti in isolamento domiciliare obbligatorio, seguiti dal servizio Igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale.

ADULTI E ANZIANI

Di seguito, 223 contagiati hanno tra i 25 e i 44 anni. Qui si sale fino al 15,6 per cento. «All'inizio i più giovani hanno faticato a seguire le linee dettate contro la diffusione del virus evidenzia Benazzi alcuni continuavano a uscire di casa e a incontrarsi. Speriamo che ora sia passato il messaggio e che non ci sia un cedimento, magari proprio nei giorni di Pasqua». Poi c'è la fetta più consistente: 529 persone colpite dal coronavirus hanno tra i 45 e 64 anni. Il 37 per cento del totale, appunto. Continuando, sono 186 quelle tra i 65 e i 74 anni contagiati dal Covid-19. Cioè il 13 per cento. E 245 quelle tra i 75 e gli 84 anni, che rappresentano il 17,1 per cento del totale. Infine, sono stati colpiti dal virus anche 210 trevigiani che hanno già compiuto 85 anni. È il 14,7 per cento dei contagiati che completa il quadro.

