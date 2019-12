La Marca maglia nera negli anni 90 «Ma adesso a uccidere sono i cellulari»

LE STATISTICHE

TREVISO Treviso maglia nera per incidenti mortali. Il triste primato venne raggiunto alla fine degli anni 90 e nel Duemila, con 186 mortali, Treviso balzò tra le prime cinque città d'Europa per numero di morti sulle strade. Non è l'unico dato negativo per la Marca. Treviso, nei soli due mesi di luglio e agosto del 2015, registrò il numero di incidenti mortali più alto d'Italia, anche rispetto a città come Napoli e Roma.

«Da allora l'allarme è andato calando. I mortali diminuiscono ogni anno, ad eccezione del 2016 in cui la crescita è stata di qualche unità» attacca il comandante della Polstrada di Treviso, Alessandro De Ruosi. Ma c'è un dato che preoccupa. Sono i mortali registrati quest'anno. Sono in crescita e non di poco. Nel 2018 erano 42, ora sono già 48, e l'anno non è ancora concluso.

LA PREOCCUPAZIONE

«A farci drizzare le antenne sono i dati relativi agli incidenti mortali che non hanno apparente spiegazione. Cioè non dipendono da conducenti in preda all'alcol, o a sostanze stupefacenti. E nemmeno all'alta velocità. Quanto, piuttosto, a distrazione. Erano 5 nel 2018 e sono 14 nel 2019. La causa è da ricercare nel telefonino, usato non per fare chiamate, ma per mandare messaggi, per farsi selfie. Oppure per chattare nei vari social. Coinvolti sono soprattutto i 40-50enni» spiega de Ruosi.

A riprova ulteriore ci sono gli incidenti rilevati soltanto dalla Polstrada: dei 22 mortali del 2018 in dieci casi i conducenti avevano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Dei 26 mortali di quest'anno, invece, solo 6 conducenti avevano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. «I giovani hanno assorbito le nozioni fondamentali, cioè che non si guida alterati. La fascia di età intermedia non ha ancora chiaro il concetto di guida in sicurezza» evidenzia De Ruosi.

LA PREVENZIONE

Cosa si può fare? Per il comandante della Polstrada c'è una sola carta da giocare. È quella della prevenzione. «Non possiamo militarizzare le strade e riempirle di pattuglie - sostiene De Ruosi - possiamo invece inviare messaggi specifici ai conducenti di oggi e di domani». I dati dello sforzo della Polstrada sono esemplificativi. Da 19 incontri a scuola nel 2015 per 1.200 studenti si è passati quest'anno a 53 incontri per 3.200 studenti. Stesso aumento per gli incontri extra-scolastici rivolti agli adulti: sono stati 24 nel 2015 per 4.200 persone raggiunte e quest'anno sono arrivati a 66 per 12mila persone coinvolte. Sull'onda della preoccupazione del telefonino sono stati realizzati video specifici che mostrano, ad esempio, un conducente in A27 che tira dritto nonostante davanti a lui ci sia un motociclista. Fino a travolgerlo. «Non ci si rende conto che distogliere gli occhi dalla strada, anche solo per 2 secondi, può costarci la vita» conclude De Ruosi.

V.L.

