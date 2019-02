La Marca fa rete anche in Europa «Servono milioni per il territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEdal nostro inviatoBRUXELLES Tutti assieme per fare massa critica da un lato e per mostrare il volto della Marca che vince e sa fare squadra dall'altro. Le utilities trevigiane sono sbarcate a Bruxelles per presentare i loro progetti, farsi conoscere e avvisare l'Europa che nel Nordest esiste una realtà unica in Italia, dove tutte le società a partecipazione pubblica, dai trasporti alla gestione dei rifiuti, dell'acqua o dell'energia, per non parlare dei servizi, hanno deciso di fare rete e proiettarsi nel futuro. Ma hanno bisogno...