TREVISO L'esplosione di contagi non si arresta. Il distretto di Asolo ha superato il tasso dei 700 casi per 100mila abitanti. Un record mai visto. Quello di Pieve di Soligo è a un passo (672). E anche la città di Treviso adesso ha un tasso superiore ai 400 contagi. La mappa della Marca è ormai tutta rossa. L'unico Comune che resiste sotto ai 250 casi per 100mila abitanti è quello di Meduna. Ieri in provincia sono emersi altri 672 nuovi contagi. Sono quasi 10mila i trevigiani in isolamento che stanno combattendo contro l'infezione da Covid. Sempre ieri è risultata positiva un'infermiera impegnata nel centro prelievi di villa Pullin a Montebelluna.

E c'è anche un nuovo focolaio in un centro per anziani. Il Covid è entrato nella Casa Amica di Fregona. «Sei nostri anziani sono risultati positivi a seguito dei tamponi di controllo spiega Bernardo Franco, direttore della fondazione Maria Rossi Onlus le persone, vaccinate, sono asintomatiche. Abbiamo subito provveduto a isolarle. Mentre il nostro personale, tutto vaccinato, è risultato tutto negativo». La casa di riposo ha bloccato le visite dei familiari. Il prossimo giro di tamponi si terrà il 22 dicembre. «Se tutti risulteranno negativi, riusciremo a rendere possibili le visite nei giorni di Natale specifica il direttore altrimenti, per ragioni di sicurezza, dovremo purtroppo slittare alla settimana successiva». In questo contesto, è lo stesso Franco a lanciare un nuovo appello generale alla vaccinazione contro il Covid: «Mai come in questo momento è importante pensare al vaccino, non come soluzione che previene al 100% la patologia ma come atto che riduce le complicanze cliniche, soprattutto nelle persone fragili sottolinea invitiamo a vaccinarsi tutte le persone che ancora non l'hanno fatto».

Proprio ieri i medici di famiglia hanno chiuso gli ambulatori, con la copertura delle guardie mediche, per andare a somministrare la terza dose a domicilio ai loro assistiti con più di 80 anni e alle persone con problemi di salute che non possono muoversi da casa. Oggi si replica. Ma a quanto pare non basta per oltre 3mila persone. Tanto che l'Usl ha comunicato ai sindaci l'intenzione di mettere in piedi squadre di medici, infermieri e personale volontario per raggiungere le persone allettate che rischiano di rimanere fuori. Il Coronavirus è poi tornato anche all'interno dell'Oras, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Quattro pazienti sono risultati positivi. E' stato riaperto il reparto Covid. «Non è un focolaio: i pazienti sono risultati positivi, nel giro di un paio di giorni, in modo indipendente l'uno dall'altro» chiarisce il direttore sanitario Guido Sattin. Le visite dei familiari nell'area della Cardiologia e della Medicina sono già state sospese. Ma adesso non si esclude la possibilità di bloccarle per tutto il picco dell'attuale ondata del Coronavirus. «E' una possibilità che stiamo valutando, per massima prudenza conferma il direttore sanitario già prima i visitatori entravano a fronte del Green pass, solo due volte a settimana e solo una persona per stanza». Si vedrà se servirà un'ulteriore stretta. Oltre al Covid hospital del San Camillo di Treviso, dove i posti per le infezioni da Covid potrebbero presto salire da 34 a 55, anche l'Oras di Motta sta dando una mano agli ospedali dell'Usl. In primis con il ricovero dei pazienti post-Covid che devono iniziare un percorso di riabilitazione. A questi si aggiungono 4 posti letto ortopedici dedicati a chi viene operato per l'inserimento di protesi nella casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Intanto ieri il Coronavirus purtroppo ha fatto altre tre vittime nella Marca. Le persone che hanno perso la vita avevano tra i 73 e i 91 anni. Due erano ricoverate nell'ospedale di Vittorio Veneto e una a Montebelluna. Tra loro, due si erano vaccinati contro il Covid. E uno no. Un No-Vax, precisano dall'azienda sanitaria. Con questi ultimi decessi, salgono a 1.891 i lutti tristemente registrati nella Marca dall'inizio dell'epidemia a oggi. (m.f.)

