LA MANIFESTAZIONE TREVISO Un nuovo Gay Pride a Treviso. Si terrà nel pomeriggio di sabato 29 giugno. La proposta è stata avanzata dal coordinamento Lgbte. E il sindaco Mario Conte ha già detto di sì. Ora si stanno definendo i dettagli del percorso che verrà seguito dal corteo che sfilerà per le vie del centro. Dopo il grande Pride del 2016, che richiamò in città ottomila persone, Treviso tornerà così a essere per un giorno la capitale della lotta contro le discriminazioni. LA DATA La data scelta non è casuale. Il nuovo Gay Pride di...