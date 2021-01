LA MANIFESTAZIONE

TREVISO Sono arrivati alle 6.30, hanno alzato la sbarra del parcheggio e sono entrati. «La porta era aperta - spiega Tommaso - abbiamo iniziato a ripulire gli spazi, poi siamo saliti all'ultimo piano e abbiamo calato gli striscioni». Nei locali al piano terra hanno organizzato i banchi, già presenti, e si sono messi a studiare. Così, nel secondo dei venerdì caldi di una scuola veneta che non si rassegna alla didattica a distanza, il Coordinamento degli studenti medi di Treviso ha occupato simbolicamente l'ex provveditorato. «Vogliamo rivendicare il fatto che la città è piena di buchi neri e questi spazi possono e devono essere riqualificati per un ritorno a scuola in sicurezza». Luna e Alessia sono le altre due studentesse universitarie che coordinano l'attività dei ragazzi delle superiori che fino al pomeriggio hanno fatto lezione con smartphone e libri. «È una protesta pacifica e durerà solo mezza giornata - confermano - il posto è in buone condizioni e pronto all'uso, manca solo la voglia di mettere a frutto gli spazi».

LE TENSIONI

Non è mancato qualche momento di tensione tra studenti e forze dell'ordine: a monitorare la situazione Digos, volanti e carabinieri. «Avevamo avvisato la questura verso le 10 spiegando come si trattasse di una protesta simbolica che non andava a ledere né a danneggiare nessuno». Il capannello di studenti si è poi confrontato con Alessandro Tolloso, dirigente della Digos. Gli agenti, nel frattempo, hanno proceduto all'identificazione del gruppo. Sono scattate d'ufficio 14 denunce alla procura per occupazione abusiva. Ora gli inquirenti valuteranno se eventualmente contestare anche il reato di danneggiamento.

I MOTIVI

«Dateci più spazi, la scuola sicura». Queste le parole che campeggiano sulla facciata dell'ex provveditorato. Alle 12 anche il direttore generale della Provincia di Treviso, Carlo Rapicavoli, d'accordo con le forze dell'ordine, ha avuto un confronto pacifico con gli studenti che hanno garantito di lasciare a breve lo stabile. «Sappiamo bene che è un anno difficile per il mondo della scuola, ma le proteste non si fanno così, vanno fatte restando nei limiti della legalità, senza inutili occupazioni o danneggiamento di edifici pubblici il commento di Stefano Marcon, presidente della Provincia spiace che sia stato preso di mira un edificio di proprietà della Provincia che ha investito 5,8 milioni di euro soltanto per gestire l'emergenza Covid, garantendo uno spazio sicuro a ogni studente e realizzando in meno di due mesi 2 nuove scuole a Treviso e Castelfranco, azioni che nessuno in Italia ha fatto».

IL SUPPORTO

In supporto al Coordinamento c'è Gigi Calesso, che riassume la storia dell'ex provveditorato di via Sartorio. «Il trasferimento risale al 2011 quando i suoi uffici trovarono spazio nella faraonica sede della Provincia al Sant'Artemio. In quasi 10 anni sottolinea Calesso - l'edificio è andato all'asta per quattro volte e non è praticamente mai stato utilizzato (salvo che durante l'adunata nazionale degli alpini). L'immobile è stato chiuso, inutile per la città, i cittadini, l'intero territorio provinciale». A fine 2019 Comune e Provincia avevano fatto un sopralluogo per destinare l'ex provveditorato ai corsi del Cpa Manzi e di alcuni laboratori per gli istituti tecnici, ma l'operazione era stata frenata da alcuni investimenti di rigenerazione.

Elena Filini

