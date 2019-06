CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONETREVISO «Ricordo come la nostra amministrazione del nostro sindaco Giovanni Manildo sul fronte dei diritti civili si sia distinta, con l'attuazione di una serie di provvedimenti, per ragionevolezza e giustizia, mentre quella attuale manifesta la consueta chiusura ideologica. Come Pd di Treviso aderiamo alla manifestazione». Così il segretario comunale dei Democratici di Treviso, Giovanni Tonella, ha annunciato l'adesione del suo partito al Pride di sabato prossimo, che attraverserà le vie del centro. Una decisione che si...