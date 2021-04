Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONETREVISO Meno due settimane alla riapertura: la manifestazione Fipe a Roma accende la speranza per 3000 attività in provincia di Treviso e circa 12mila addetti. Ieri la Fipe trevigiana ha portato le istanze di 1600 bar e 1400 ristoranti del territorio, che oggi si preparano alla ripartenza. «Siamo possibilisti perchè per la prima volta ci sono termini certi -afferma la fiduciaria Dania Sartorato- l'ipotesi del 26 aprile...