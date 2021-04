Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITRATTOTREVISO «Una madre non dovrebbe mai assistere alla morte di un figlio. Siamo sconvolti. Dobbiamo ancora capire cosa è successo». Sono le prima parole di mamma Fulvia Lucia raggiunta ieri pomeriggio dalla peggiore notizia che possa essere data a u genitore: la morte del figlio Alessandro, nato in Brasile ma cresciuto a Treviso dove aveva frequentato le scuole e coltivato passioni e amicizie. Per due giorni e mezzo la famiglia...