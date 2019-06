La mamma in ansia: «Gli avevamo detto che era pericoloso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANGOSCIA E SPERANZAMARGHERA «Stiamo aspettando una telefonata con cui Nicola ci dica che sta bene, che non si è fatto sentire perché ha voluto farci uno scherzo». Paolo Bertoli parla così di suo figlio, accanto al cancello dell'abitazione all'incrocio tra via Rizzardi e via Angelo Bellinato, a pochi passi dall'Hotel Lugano a Marghera. Da ieri pomeriggio, lui e Roberta Ovan, la madre di Nicola, stanno sperando e pregando di risentire la voce del loro unico figlio ventiquattrenne. Ogni contatto con i carabinieri di Ponte di Piave riserva un...