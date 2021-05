Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LUNGA BATTAGLIATREVISO «L'emergenza è ormai finita. Attendiamo questa settimana per capire se sarà terminata del tutto. Ma al momento si va verso la conclusione». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, traccia l'orizzonte dell'epidemia da coronavirus. I ricoveri in ospedale sono crollati. Nei reparti ordinari ci sono 40 pazienti positivi. Il bollettino regionale ne registra altri 11 in Terapia intensiva. Ma...