TREVISO Tremila risparmiatori truffati. Tremila storie diverse accomunate da un unico finale. Tremila voci di chi chiede giustizia e pretende di riavere i soldi perduti. C'era tanta rabbia ieri sugli spalti del PalaSind di Bassano del Grappa all'assemblea organizzata dal coordinamento Don Torta. Un'affluenza inattesa anche per gli stessi promotori, segno che il malessere della gente non è per nulla sopito, soprattutto dopo gli sviluppi delle ultime settimane in merito alle inchieste su Veneto Banca e sulla Banca Popolare di Vicenza. Presenti anche diversi rappresentanti politici (tra cui il senatore Gianluigi Paragone, fresco di espulsione dal Movimento 5 Stelle, l'europarlamentare della Lega Mara Bizzotto e l'assessore regionale al turismo Federico Caner) a dar manforte alla battaglia portata avanti dai soci e dagli azionisti delle due ex banche popolari.

In prima fila anche l'avvocato Andrea Arman, portavoce del movimento Don Torta e legale che rappresenta centinaia di truffati: «Vedere il palazzetto pieno significa che le persone sono stanche, e non intendono più essere messe da parte. Gli scandali legati a Veneto Banca e alla Banca Popolare di Vicenza non devono passare sotto silenzio - afferma l'avvocato Arman - Qui c'è gente che ha perso i risparmi di una vita, che è arrabbiata. Ma che non vuole mollare. Al di là delle responsabilità personali che saranno valutate nelle sedi competenti, ovvero i tribunali, noi siamo qui per dire che lo Stato non è esente da colpe. come abbiamo spesso sottolineato, Bankitalia e Consob non hanno fatto il loro dovere e hanno permesso che questi scandali si verificassero. Per questo motivo andremo a chiedere conto anche a loro, organi di vigilanza che non hanno funzionato».

Se da un lato la Procura di Vicenza ha archiviato l'inchiesta per truffa ipotizzata a carico degli ex vertici della PopVi, i pm trevigiani Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno invece chiuso le indagini sul crac di Veneto Banca proprio per questa ipotesi di reato indagando, anche per associazione a delinquere, l'ex amministratore delegato e direttore generale Vincenzo Consoli e altri cinque manager dell'istituto di credito di Montebelluna (Mosè Fagiani, Renato Merlo, Stefano Bertolo, Massimo Lembo e Cataldo Piccarreta). Il presupposto è che la truffa si sia consumata nel momento di maggior danno per gli azionisti e obbligazionisti, ovvero la liquidazione coatta del giugno 2017. Assunto contestato dall'avvocato Ermenegildo Costabile, il legale di Vincenzo Consoli, che sostiene invece che la truffa, se mai si fosse verificata, si configurerebbe al momento della sottoscrizione delle azioni, e quindi nel momento della vendita. In ogni caso a rimetterci sono stati proprio coloro che hanno acquistato le azioni e le obbligazioni (a Treviso le denunce pervenute sono 3.500) che potranno costituirsi parte civile a processo (solo chi ha acquistato azioni di Veneto Banca tra il 2012 e il 2015 in quello per truffa, gli altri in quello per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza bancaria). Tra loro anche dipendenti e funzionari dell'istituto di credito, che i pm trevigiani scagionano in quanto strumento inconsapevole degli ex vertici.

