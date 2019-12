LA LOTTA AL RUMORE TREVISO I locali lanciano la proposta: chiudere piazza Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LOTTA AL RUMORETREVISO I locali lanciano la proposta: chiudere piazza Trentin alle auto. I titolari del triangolo della movida serale trevigiana (l'osteria La Roggia, Crud Osteria e lo Shiraz Wine Store) si uniscono nel chiedere all'amministrazione comunale che la piazza, in cui hanno sede le rispettive attività, si possa convertire entro breve in una zona a traffico limitato. Non sempre, ma almeno in orario serale e nei fine settimana. Richiesta avanzata con l'intento di contenere il continuo via vai di auto che percorrono a qualsiasi ora...