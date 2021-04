Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TEMATREVISO Sono 110 i medici in servizio negli ospedali e negli ambulatori della Marca che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus. E tra questi ci sono anche 42 camici bianchi del territorio, tra dottori di base e pediatri di libera scelta. Il numero è emerso dai controlli incrociati eseguiti dalla Regione tra gli elenchi dei lavoratori dell'Usl trevigiana, dipendenti diretti, liberi professionisti e rapporti in convenzione,...