LA LINEA

TREVISO «Quando i picchi di smog sono elevati credo sia meglio rimanere all'interno delle scuole. Non ci sono disposizioni generali in merito. Ogni scelta in tal senso spetta ai singoli dirigenti scolastici. Se ritengono utile tale provvedimento, ben venga». È questa la posizione di Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, in relazione alla scelta fatta da alcune scuole della città di non far uscire gli alunni in cortile durante i quindici minuti di ricreazione per evitare di far respirare loro un'aria che negli ultimi giorni è stata densa di polveri sottili che l'hanno resa di pessima qualità, come confermato dai rilevamenti dell'Arpav. Fino a questo momento hanno imboccato tale strada gli asili dei quartieri di Monigo e di Fiera. Ai quali si è aggiunto l'istituto comprensivo Stefanini, con le sue cinque elementari e la scuola media. Alla base della scelta ci sono proprio i rilevamenti dell'Arpav che negli ultimi trenta giorni ha evidenziato sforamenti costanti del limite delle polveri sottili a Treviso e nel territorio della provincia.

L'ALTRO FRONTE

Il bel tempo e le temperature relativamente miti indurrebbero a uscire. Nonostante questo, le scuole hanno deciso di chiudere le porte. Ma non tutti condividono. Anzi. L'istituto comprensivo Serena, formato da tre asili, quattro elementari e la scuola media, dice a chiare lettere che non imporrà alcuna restrizione: quando possibile, in base alle condizioni meteo, la ricreazione continuerà a essere fatta all'aperto. Nemmeno le scuole superiori si allineano: ai ragazzi più grandi non verrà imposto di rimanere all'interno degli edifici durante la pausa. «Ogni dirigente scolastico è libero di fare le proprie scelte. Ma io non condivido quella di non far uscire gli alunni durante la ricreazione spiega Leonardo Claudio Gulotta, preside dell'istituto comprensivo Serena : la ricreazione non è solo una interruzione delle lezioni. In quei quindici minuti i ragazzi possono sfogarsi, condividere, socializzare con i compagni che magari vedono meno spesso e così via. Non è semplicemente il momento della merenda, ma rappresenta una vera e propria occasione di crescita».

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Per quanto riguarda la salute in relazione ai livello di smog, poi, Gulotta è di fatto in linea con la posizione dell'Usl della Marca, che ieri ha sottolineato l'assenza di qualsiasi rischio rispetto ai quindici minuti passati all'aperto dai ragazzi. «Non credo che quindici minuti all'aperto possano fare la differenza se si pensa a come viene vissuto il resto della giornata specifica il preside i ragazzi dopo la scuola sono coinvolti in mille attività, escono e partecipano a diverse iniziative. Per questo non credo che quindici minuti passati all'interno possano incidere sulle 24 ore, molte delle quali vengono comunque trascorse all'aperto». Le superiori della città la vedono allo stesso modo. Il liceo Canova non ha adottato nessuna limitazione per la ricreazione. «Non abbiamo restrizioni», conferma la preside Mariarita Ventura. Discorso identico per quanto riguarda il Duca degli Abruzzi, una delle scuole più grandi della provincia tra la sede centrale di via Caccianiga e la succursale del campus scolastico di San Pelajo. «Non abbiamo adottato alcuna limitazione tira le fila la preside Antonia Piva non c'è stata alcuna indicazione in merito». Nel frattempo le raffiche di vento di ieri pomeriggio hanno praticamente azzerato le polveri sottili sospese in aria. In dieci ore si è scesi dal picco di 123 microgrammi per metro cubo d'aria, registrato alle 6 di mattina, fino a zero microgrammi, livello minimo evidenziato alle 16 di pomeriggio. E questo potrebbe mettere d'accordo tutti.

Mauro Favaro

