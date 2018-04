La lezione di Galimberti per i giovani manager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEATREVISO Saranno i futuri nocchieri del paese, come li definisce il presidente provinciale Marzio Boscariol. Per capire chi sono i giovani dirigenti d'azienda e quali competenze dovranno sviluppare per compiere appieno il loro ruolo, Federmanager Treviso Belluno si affida ad Umberto Galimberti. Il noto filosofo sarà l'ospite principale del convegno promosso dall'associazione di categoria, oltre 1.2000 soci nelle due province, in occasione della sua assemblea annuale, venerdì prossimo all'auditorium della Fondazione Cassamarca a...