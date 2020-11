LA LETTERA

TREVISO «Anche se ci sentiamo perduti e fragili di fronte a quello che la vita ci sta chiedendo, non ci arrendiamo e portiamo avanti la nostra attività con impegno e spirito di abnegazione, sostenendoci reciprocamente e considerandoci persone speciali, che con amore portano aiuto e speranza a chi sta soffrendo». Sono le parole messe nero su bianco da un'infermiera dell'Usl della Marca che lavora a Oderzo. Dalla sua penna è uscita una fotografia lucida e appassionata dell'attività svolta in questo periodo all'interno dei reparti Covid degli ospedali. E ieri Lorena Zanin, coordinatrice del dipartimento di area medica, ha voluto condividerla pubblicamente.

«Una volta entrata nell'unità, la persona malata perde il contatto fisico con i familiari e ci viene affidata totalmente si legge mai come in questo momento c'è una presa in carico della persona nella sua globalità. Si generano tante emozioni. Il distacco dai propri cari, le difficoltà respiratorie e la paura di non farcela creano stati d'ansia e di angoscia che si riversano sugli operatori con richieste di aiuto». «Anche le cose più scontate diventano complicate continua molti pazienti hanno avuto difficoltà nel reperire vestiti o altri effetti personali a causa della quarantena. Alcuni non hanno neppure la possibilità di restare in contatto con i propri cari perché a loro volta ricoverati. Viviamo sentimenti di impotenza e amarezza vicino a chi sta morendo e non può essere confortato dai familiari. Ma ci sono anche momenti di grande commozione quando con le video-chiamate mettiamo in collegamento gli anziani con figli e nipoti. Non mancano poi i momenti di gioia e soddisfazione ogni volta che dimettiamo pazienti guariti. La loro riconoscenza è fonte di energia per noi operatori della sanità. Siamo tutti in prima linea. Ci consideriamo forti e allo stesso tempo fragili, ma comunque anime speciali. Con la nostra tenacia vogliamo cercare di vincere questa guerra. Operiamo con altra professionalità, ma soprattutto con il cuore nell'affrontare ogni giorno questa emergenza».

Ognuno dei 519 pazienti con infezione da coronavirus attualmente ricoverati negli ospedali trevigiani può contare su questo sostegno, professionale e umano. È la risorsa più preziosa in mezzo alla pandemia. Abbiamo creato squadre composte da grandi professionisti aggiunge Zanin che hanno dato vita a realtà operative sicure e con un elevato livello di competenze». Vale per tutti: medici, infermieri, tecnici e operatori.

Non sono esclusi neppure i medici, gli infermieri e gli operatori che ogni giorno lavorano nei dieci Covid-point allestiti dall'Usl in tutta la provincia. Qui vengono già effettuati oltre 5mila tamponi ogni 24 ore. E adesso i punti tampone dell'area Melodi di Castelfranco e della zona industriale di Dosson raddoppiano. Dal primo dicembre saranno attivi anche di pomeriggio, fino alle 19. (m.fav)

