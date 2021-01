LA LETTERA

CASTELFRANCO «I contagiati della Castellana vengano ricoverati all'ospedale di Cittadella». Questo l'appello per il nuovo anno che Maria Gomierato, capogruppo di Noi, la civica, chiede al sindaco Stefano Marcon. «È iniziato un nuovo anno che tutti ci auguriamo migliore di quello appena archiviato ma su alcuni fronti siamo sempre in assetto di guerra sottolinea Gomierato nella lettera inviata a Marcon . L'ospedale di Montebelluna non ce la fa più. Purtroppo stanti così le cose qui in destra Piave, le persone della Castellana che si ammalano possono essere dirottate ovunque in provincia e quindi possono finire a Conegliano, Vittorio, Treviso con la conseguenza che le famiglie si sentono ancora più disorientate con la lontananza che complica ancora di più la possibilità di informarsi, di accedere ai vari ospedali, di portare quanto è necessario ai propri cari».

In provincia di Padova, in virtù di un aumento dei casi di positività al Covid 19 e ad un'insufficienza di posti letto nell'ospedale di Schiavonia, anche il nosocomio di Cittadella si sta organizzando per diventare un Covid Hospital. In pProvincia di Treviso, il Covid Hospital più vicino a Castelfranco è quello di Montebelluna che, a livello di richieste e organico, è tra quelli più in crisi del territorio. Da qui la richiesta di Gomierato di permettere ai positivi che necessitano di cure ospedaliere, di essere ricoverati all'ospedale di Cittadella. «Questo dista dalla nostra area una decina di chilometri o poco più spiega Gomierato . In fondo, anche per l'ortopedia dobbiamo fare riferimento al padovano e quindi dovrebbe essere possibile una convenzione per il Covid Hospital di Cittadella».

A rispondere è lo stesso sindaco Stefano Marcon. «Ho sentito anche il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi: in via prioritaria i cittadini castellani troveranno eventuale risposta in Montebelluna che aumenterà i posti Covid di altre 50 unità come da piano regionale in caso di fase 5 B, e poi al San Camillo che aumenterà di 70 unità sempre per le medesime ragioni. Sarà infine la regione a coordinare eventuali coinvolgimenti extra provincia, come per altro già successo, vedi Jesolo, Bassano o altre strutture ad oggi adattate a pazienti Covid». Lontana quindi l'idea di portare avanti al momento una convenzione.

Lucia Russo

