La Lega trevigiana fa rotta su Pontida

L'EVENTOTreviso Umberto Bossi si chiede se domenica a Pontida oltre a salire sul palco come padre nobile, potrà parlare. Ma se il suo possibile discorso è ancora avvolto nell'incertezza, l'incognita del raduno non sarà certo il truppone trevigiano. 12 pulman già pieni muoveranno solo da Treviso verso le rive del Po. Il plotone veneto è l'avanguardia nazionale ormai.I NUMERI«A Pontida domenica prossima numeri record per il tradizionale raduno leghista con la presenza di militanti da ogni parte d'Italia e una adesione che ha spinto gli...