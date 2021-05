Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZATREVISO «Siamo soddisfatti, ma non avremmo mai voluto arrivare a questo punto. Forse faranno ricorso, non lo so. È un loro diritto, ma dovrebbero valutare bene perché sarebbe un ricorso contro delle comunità». Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, ha appena finito di leggere la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'Impresa, che condanna Asco Holding a liquidare i dieci sindaci ribelli usciti...