La guerra del gas

ENERGIATREVISO Il primo a fare un riferimento all'esistenza di un'offerta per acquisire le azioni di Asco Holding è Ruggero Felttrin, sindaco di Trevignano e portavoce dei ribelli contrari alla linea del cda e ai tentativi di aggirare la legge Madia. Nel corso dell'assemblea di ieri, convocata per votare le modifiche allo Statuto che danno più poteri all'assemblea ma favoriscono l'uscita di chi non concorda con la linea politica, dopo aver confermato il voto contrario suo e dei suoi colleghi (Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave,...