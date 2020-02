IL CASO

TREVISO «Uomo, 45 anni, residente a Casale sul Sile (Tv), risultato positivo al Covid-19. Il governatore Zaia è pronto a disporre l'isolamento del comune». Questo il messaggio comparso all'improvviso in tante chat, rilanciato decine di volte aumentando esponenzialmente, a ogni passaggio, paure e psicosi. Poche righe inserite nella classica mascherina del Televideo Rai, in modo da dare ancora più forza. Ma tanto allarme è ingiustificato, inesistente. Si tratta di un'enorme fake news, una notizia falsa, costruita utilizzando un formato grafico noto e per questo ingannevole, mirata solo a creare panico. E non è stata nemmeno l'unica. L'Usl 2, dal suo profilo Facebook, fin dal primo pomeriggio avvertiva tutti che stava girando la notizia di due casi positivi a Castelfranco e Conegliano: «È un'informazione assolutamente falsa», è stata la reazione immediata. Stessa reazione dalla clinica San Camillo, che ha spento subito voce di un caso di coronavirus nei proprio reparti: «Falso».

LA SITUAZIONE

A oggi, in tutta la provincia, non ci sono casi di positività al coronavirus. Nessun potenziale malato trevigiano, mentre il monitoraggio resta intenso e l'allerta massima proprio per prevenire eventuali contagi. Ma il mondo dei social resta ricco di zone d'ombra alimentate da chi ha interesse a creare confusione e allarmismo. E i falsi allarmi si diffondono alla velocità della luce. Uno lo ha denunciato anche il sindaco di Arcade Domenico Presti. Sempre nel pomeriggio di ieri, dopo aver intercettato un tam tam che rischiava di diventare estremamente pericoloso, ha annunciato: «Qualcuno sta diffondendo false informazioni su un caso Covid-19 ad Arcade. Assolutamente falso. No falsi allarmi. Grazie».

LE REAZIONI

La lotta alle fake news, in queste ore, è diventato uno dei fronti più caldi nella battaglia per il contenimento del virus e per evitare la diffusione del panico. E da questo punto di vista Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, è stato molto netto: «Le false notizie che girano sono intollerabili. Chi ha prodotto e diffuso questi messaggi verrà denunciato alle autorità competenti. Analoga denuncia scatterà per eventuali altri soggetti che dovessero divulgare notizie false che procurano allarme». Tutti avvisati insomma. E anche il sindaco di Treviso Mario Conte non è stato leggero: «Ai cittadini dico di informarsi solo attraverso i canali ufficiali. A oggi non ci sono casi di coronavirus in provincia di Treviso. Sono iniziative fatte a caso per disturbare, come abbiamo già visto nel caso di Vaia. Queste notizie false e fuorvianti rendono ancora più complicato il lavoro di decine di professionisti che, in queste ore, si stanno dando tanto da fare per tenere sotto controllo questo fenomeno. Purtroppo ci sono truffatori di questo tipo. Per questo è fondamentale seguire solo le fonti ufficiali». Gli appelli però poco possono di fronte al dilagare dei messaggi ripetuti e rilanciati in centinaia di chat. La fake su Casale, per esempio, ha creato lo scompiglio nell'intero territorio comunale al punto che la dirigenza della casa di riposo, per precauzione, ieri ha chiuso le visite. Questi sono i danni che informazioni distorte possono provocare. Per questo Benazzi e l'Usl hanno già allertati i propri avvocati.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA