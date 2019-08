La grande distribuzione riconverte gli stabili in disuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOTREVISO La via alternativa a costruire nuovi insediamenti è quella di recuperare e rivitalizzare le strutture esistenti in disuso. Sul punto sono ormai concordi tutte le associazioni di categoria. Gli industriali della Marca, con Unindustria Treviso prima e Assindustria VenetoCentro ora, sono da tempo in prima linea su questo fronte. Di recente hanno lanciato Capannoni On/Off, un programma per creare un atlante telematico delle aree e degli immobili produttivi dismessi presenti in provincia, da cui poi partire per progetti di...