La giuria preferisce la barca di S. Cristina

I PREMISILEA (m.m.) Una festa riuscitissima anche grazie alla splendida giornata che ha portato in Restera migliaia di persone per assistere alla sfilata della discesa folcloristica sul Sile. A vincere il premio della giuria, sotto la regia di Lucio Moro, l'imbarcazione di Santa Cristina in Zattera Che ne sanno i 2000 un inno al divertimento per la musica, i costumi e la grande struttura. E l'imbarcazione, su due piani, ha strappato anche il premio per il gruppo più numeroso essendo stati in 45 a bordo a divertirsi. Premio speciale (una...