LA GIORNATA

TREVISO In città sono entrare il 65% di auto in meno rispetto a sabato scorso, quello dei 71mila accessi registrati ai varchi cittadini. In pratica: 50mila persone in meno. A Treviso è week-end responsabile. Per la prima volta dopo due mesi. Solo 50 le autocertificazioni di automobilisti provenienti da fuori comune, vince l'osservanza. «Siamo soddisfatti: l'ordinanza sta funzionando e questo anche perché i cittadini stanno rispettando le regole rispondendo positivamente agli appelli dei sindaci e del Presidente Zaia» è il commento del sindaco Mario Conte. Colpisce nel segno l'ordinanza del presidente Zaia. E, al netto del malcontento, centra l'obiettivo: il centro storico di Treviso si svuota ma resta comunque la dinamica degli acquisti. Tutti sono favorevoli alla misura, anche i negozianti. «Certo, limita le compere, ma siamo in guerra. E dobbiamo tutti collaborare», è l'opinione generale.

MENO GENTE

Alle 14 il centro di Treviso pareva essere ripiombato nel lockdown duro di marzo. Nessuno, letteralmente, per le strade. Poi però la folla dei trevigiani usciti per gli acquisti ridà linfa al Calmaggiore. E i negozianti ringraziano. Non è vuoto pneumatico, le persone ci sono. Ma è un flusso controllato, che rispetta le norme minime di sicurezza, in epoca pandemica. Ed evita ordinanze d'emergenza come quella relativa ai check point. «Molta gente in città soprattutto al mercato -conferma il comandante della polizia locale Andrea Gallo - qui abbiamo voluto mantenere la situazione sotto controllo con un unico ingresso solo dalle 10,30 alle 12». Il vero enigma era il pomeriggio: la polizia urbana aveva predisposto anche i 5 check point in caso di assembramento. Ma la misura si è rivelata inutile. «Nel pomeriggio la situazione è stata sotto controllo in centro storico - riprende Gallo - avevamo predisposto la messa in opera dei check point ma non è stato necessario perchè, pur avendo una buona affluenza in centro, si è evitato l'assembramento rispetto al classico sabato. Abbiamo raccolto una cinquantina di autocertificazioni da parte di persone non residenti a Treviso, nessuna violazione è stata accertata. C'è stato un crollo vero e proprio del traffico - aggiunge - Put vuoto, centro quasi irriconoscibile rispetto a sabato scorso. Dalle 14 alle 15,30 abbiamo registrato un calo del 65% dei veicoli in entrata». La polizia locale ha impegnato 40 uomini tra vigili e protezione civile. E oggi si appresta a fare altrettanto.

IL COMMERCIO

Le categorie sono in sofferenza. Lo conferma Federico Capraro, presidente provinciale Ascom: «Le regole sono regole, ma nostre attività hanno risentito dell'orario dimezzato - sottolinea - soprattutto i centri maggiori come Treviso, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna che lavorano molto con chi viene da fuori. Nel pomeriggio attività commerciali, che hanno adempiuto a tutti gli obblighi, hanno in pratica finito di lavorare. I dati sono pessimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il settore alberghiero registra l'80% in meno del fatturato; la ristorazione il 60%, il commercio dal 30 al 50%. Per noi è una mazzata». E tuttavia i negozianti si dicono concordi rispetto alle restrizioni imposte. «Inevitabile - conferma Antonio Bottegal, ottico del centro città - per noi chiaramente è un problema sotto il profilo economico, ma l'eccessiva presenza di gente in centro negli scorsi fine settimana è un dato oggettivo. La soluzione è questa, anche se ci mette in ginocchio perchè i nostri clienti vengono soprattutto da fuori Treviso. Per la prima volta ci vediamo costretti a sperare e concretamente chiedere i ristori. Il bilancio economico è terrificante, ma prima di tutto viene la salute». Anche Chance Luxury, negozio di abbigliamento usato di alta gamma in piazza Pola concorda sulle restrizioni. «Ci penalizza, però capiamo che ci sono delle regole da rispettare». La confusione inibisce i consumi. Questo, in sintesi, il pensiero di Guido Pomini, rappresentante trevigiano di Federmoda. «Nella gestione delle restrizioni per il Covid si usano messaggi confusi. Si è alla continua ricerca di un equilibrio tra salute ed economia con il risultato che regna il più totale disorientamento. Come Federmoda avevamo tempo fa chiesto alla politica di cambiare passo. Purtroppo ci hanno preso in parola sbagliandone però completamente la dose».

Elena Filini

