LA GIORNATATREVISO Ci si gioca tutto in un maxi orale da un'ora. Nonostante questo, però, la maturità senza prove scritte, figlia dell'emergenza coronavirus, non dispiace agli studenti. Gli esami dell'ultimo anno delle superiori sono iniziati ieri. «Per fortuna non abbiamo dovuto fare gli scritti dice d'un fiato Giulia Pagliaro, studentessa del liceo Canova, subito dopo la fine dell'orale penso in particolare alle versioni di greco e...