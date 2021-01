LA GALLERIA

POSSAGNO «Ce lo siamo chiesti tutti: di che colore ci sveglieremo lunedì mattina»? Fumata bianca: anche la Gipsoteca canoviana riapre al pubblico. «Siamo felicissimi» commenta la direttrice Moira Mascotto. «Dal 2 febbraio il Museo sarà aperto al pubblico. E abbiamo già prenotazioni». Il Museo Canova non si è mai fermato. Anzi, si è ingegnato con visite guidate a pagamento, incontri e conferenze. Attività svolta con l'imperativo categorico di preparare il bicentenario 2022. «La cosa più bella è che in un momento così difficile la comunità possa tornare a respirare la bellezza e l'armonia dell'arte canoviana». Lo staff ha lavorato sulla programmazione e sulle attività. «Ai visitatori vogliamo riconsegnare un museo con qualche novità. E devo dire che negli ultimi giorni la linea telefonica è stata hot. Le persone vogliono tornare in Gipsoteca» anticipa la direttrice. Per il Museo Canova il 2020 è stato un anno complesso ma ricco di progetti volti alla valorizzazione, tutela e conservazione. Anno complesso per la situazione sanitaria che ci ha costretto a chiudere le porte del Museo una prima volta a primavera e poi di nuovo agli inizi di novembre e, nell'intervallo, non è stato possibile accogliere visitatori e studenti con le modalità alle quali eravamo abituati. A luglio poi il modello in gesso del capolavoro Paolina Borghese come Venere vincitrice è stato danneggiato in seguito all'atteggiamento irresponsabile di un turista in visita. Realtà imprenditoriali e privati cittadini hanno capito l'importanza di preservare il patrimonio. «Grazie alla loro generosità, abbiamo avviato dei lavori di restauro: abbiamo iniziato dal modellino del Cavallo realizzato da Canova per la commissione del 1806 della famiglia Bonaparte e proseguiremo a breve con Paolina. Altre opere hanno bisogno di intervento, ammalorate a causa del trascorrere del tempo. È nostro dovere prenderci cura del patrimonio e creare le condizioni idonee perché venga trasmesso alle generazioni future».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

