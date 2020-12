LA FURIA

FREGONA Le grotte del Caglieron non riapriranno prima di marzo. La forza dell'acqua del Carron le ha devastate. Comune e Pro loco di Fregona, che da luglio gestisce il sito naturalistico, hanno appena iniziato la conta dei danni. «Parliamo di decine di migliaia di euro» riferisce l'assessore al turismo Giovanni Andreetta, ieri in sopralluogo con il progettista del recente recupero del parco. «Le grotte devono riaprire e il nostro obiettivo è la primavera, perché sono un bene prezioso per tutto il territorio dell'Alta Marca» sottolinea invece Francesca Bertolin, presidente della Pro Loco.

I DANNI

A memoria d'uomo il torrente che corre dentro la forra non mai aveva portato in passato una simile devastazione. «Oltre ai danni alle passerelle e ai sentieri di accesso, che vanno tutti ripristinati, alle staccionate e alla pavimentazione, abbiamo registrato danni anche in altri punti fuori dalla forra spiegava ieri l'assessore Andreetta al termine del primo sopralluogo -. Nella zona vicina al borgo dello scalpellino, andando verso sud, abbiamo rilevato altre frane che hanno interessato anche il sentiero che porta giù al mulino, ora chiuso. Come chiuso è il passaggio nella parte superiore delle grotte. L'intervento più consistente sarà però quello sulle passerelle: da capire se riusciamo a recuperare la struttura o se andranno rifatte da zero».

IL PROGRAMMA

Il Comune, con gli ultimi interventi di valorizzazione del parco delle grotte del Caglieron, tra fine 2019 e inizio 2020 aveva rifatto quasi tutti i camminamenti e le passerelle, anche quelle travolte dalla piena del Carron che anche ieri continuava a scorrere con impeto. «Covid-19 permettendo, noi puntiamo a riaprire le grotte per marzo: abbiamo pochissimo tempo per ripristinare il tutto» annota l'assessore. Le grotte del Caglieron martedì 1 dicembre, alla luce dell'allerta meteo, erano state chiuse fino all'8 dicembre. «Avremmo dovuto riaprirle questo fine settimana ripercorre la presidente Bertolin -. Avevamo anche pensato a una riapertura per il periodo natalizio. Noi ora comunque non ci fermiamo: andiamo avanti con la nostra programmazione e con le attività pensate per il paese. Chiaro che vedere così le grotte e ricordarsele com'erano questa estate è un colpo grosso, per noi e per tutti i fregonesi. La preoccupazione ora è per tutta la promozione del turismo: con le grotte chiuse, il danno si riflette sulle attività economiche di Fregona e non solo».

GLI ALTRI FRONTI

Sempre in località Breda, ieri il Comune con i tecnici ha fatto un sopralluogo in via Grotte del Caglieron dove una frana sta minacciando la stabilità dell'abitazione della famiglia Mirante, che tutt'ora è sfollata. E numerosi sono i privati che hanno patito allagamenti nella giornata di domenica, con danni tutti da quantificare. «Un'altra situazione problematica si registra in località Ciser interviene il sindaco Patrizio Chies dove una frana, con un fronte lineare di circa 100 metri, ha interrotto la strada che conduce anche all'unica azienda agricola della zona della famiglia Da Re». L'azienda non è isolata perché raggiungibile da Piadera salendo da Sant'Andrea di Vittorio Veneto. Ieri il sindaco si è recato sul posto per un primo sopralluogo finalizzato allo sgombero del materiale. «Se il tempo tiene, credo che la ditta possa intervenire anche domani (oggi, ndr) spiega -. Mi auguro che nel giro di una settimana la strada possa essere liberata dai detriti. Al momento però non abbiamo ancora stimato i costi di questo intervento, ma di certo saranno importanti». Il Comune confidava che la Regione dichiarasse lo stato di calamità, e così è stato. Una buona notizia a fronte della devastazione patita domenica. Altre frane minori hanno segnato un po' tutto il territorio. Chiusa la strada silvo-pastorale delle Briglie. Lungo la provinciale 422 che sale al Cansiglio i tecnici della Provincia hanno già ripristinato la viabilità, pure segnata da smottamenti e colate di detriti.

