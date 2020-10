IL CASO

ODERZO Contenta di aver mosso l'opinione pubblica nazionale, ma per nulla disposta a subire strumentalizzazioni, men che meno politiche. La foto di Beppo Tonon, pubblicato in rete della figlia Elena, ha fatto il giro d'Italia. «Ma il fatto che il mio post sia stato condiviso anche da Matteo Salvini dice Elena Tonon, la vulcanica figlia del gelataio Beppo non mi tocca. Il pensiero che ho pubblicato con la foto di mio papà in un momento di sconforto non è mai stata una mossa politica. Se il leader di un partito ha voluto condividere il nostro sconforto, questa è stata una sua scelta. Non so come Matteo Salvini ne sia venuto a conoscenza, perché io non ho mai messo il mi piace alla sua pagina Fb. A condividerlo è stata pure Giorgia Meloni. Nulla vietava ad altri leader politici di condividerlo. Mi fa rabbia che alcuni vogliano sempre vedere la politica in tutto». «Può darsi che Salvini abbia tratto un vantaggio dal mio post - aggiunge Elena -; ma l'abbiamo tratto anche noi ristoratori perché attraverso la sua condivisione, il mio messaggio è arrivato a migliaia di persone».

FENOMENO SOCIAL

Elena ed il papà Beppo hanno vissuto una settimana incandescente, intervistati da innumerevoli media. «Abbiamo espresso un sentimento comune, quello dei ristoratori proseguono padre e figlia -. Non ci facciamo illusioni, le norme del dpcm non verranno cambiate. Almeno non siamo stati zitti. Tutto il nostro comparto lo dice: è stata fatta una generalizzazione, non si è tenuto conto delle tante realtà regionali. L'Italia non è fatta di grandi città, siamo moltissima provincia. Non si può paragonare il bar che sta in centro ad una metropoli con una realtà tipo Cà Lozzio che dispone di spazi ampi. Dove si consuma al tavolo seduti. Ciò che noi chiediamo è il rispetto delle regole da parte di tutti, controlli e sanzioni per chi sgarra».

LA TENACIA

A Ca' Lozzio come tanti altri ristoratori si sono organizzati in base al nuovo dpcm. «Mia figlia mi ha fotografato in un attimo di sconforto ma non chiuderemo dice il Beppo -. Ca' Lozzio nei weekend sarà aperta fino alle 18. Vogliamo tenere il contatto con i nostri clienti. La ripresa dopo la chiusura di marzo aprile è stata durissima. Sono almeno 25 banchetti annullati». Tante le difficoltà insomma, ma Beppo ha sempre ribadito, nonostante il post in cui appariva sconfortato, di non voler mollare e di voler andare avanti.

Annalisa Fregonese

