LA FORNITURA

VITTORIO VENETO Il nuovo anno si apre nel segno della speranza. Domani al Ca' Foncello decollerà la maxi campagna vaccinale contro il coronavirus. Adesso ci sono le dosi necessarie per immunizzare tutto il personale degli ospedali trevigiani. Ieri il polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio Veneto, centro unico di conservazione per l'intera provincia, ha accolto l'arrivo di 1.170 flaconi della Pfizer. Sono custoditi a 75 gradi sottozero nel super-congelatore dotato di allarme. Da ogni flacone verranno ricavate 6 dosi. Per un totale di 7.020 vaccini già disponibili. È la prima fornitura dopo l'avvio simbolico di domenica scorsa, che ha visto la somministrazione di 105 dosi ad altrettanti operatori dell'Usl dei reparti in prima linea contro il Covid. «Abbiamo ricevuto i flaconi con una certa emozione: aspettavamo questo momento da tanto. È l'inizio della svolta che ci consentirà di riprendere la nostra vita -spiega Daniela Maccari, direttore del servizio farmaceutico aziendale- d'ora in poi la consegna sarà cadenzata. Questo consentirà di proseguire la campagna vaccinale, garantendo anche il richiamo a 21 giorni».

I NUMERI

Da qui al 25 gennaio è previsto l'arrivo a Vittorio Veneto di circa 6mila dosi a settimana. Per un totale di quasi 31mila vaccini. Verranno somministrati di volta in volta, non appena disponibili. In un mese verranno immunizzate 30mila persone tra quelle in servizio negli ospedali (oltre 6mila), nei servizi territoriali (9mila) e, in particolare, gli anziani e gli operatori delle case di riposo (15mila). Si parte con la due giorni di vaccinazioni, domani e dopodomani, per il personale dell'ospedale di Treviso. Domenica toccherà agli ospedali di Vittorio Veneto e Montebelluna. E il 6 gennaio a Conegliano, Oderzo e Castelfranco. Nelle case di riposo la campagna partirà dopo il 4 gennaio, cominciando dalle strutture Covid-free. Stando alle prime indicazioni, si dovrebbe iniziare dalla Fondazione Casa per anziani di Pieve di Soligo. Le procedure per la distribuzione dei vaccini sono precise. «Durante il trasporto sono accompagnati da un data-logger (dispositivo che registra costantemente la temperatura, ndr) per garantire la catena del freddo -fa il punto Maccari- una volta arrivati nel nostro polo di Vittorio Veneto, la stessa Pfizer controlla che il materiale abbia sempre viaggiato a una temperatura idonea. Dopodiché arriva il via libera per l'apertura».

GLI OTTO CENTRI

I vaccini non devono rimanere sempre a 75 gradi sottozero. Una volta estratti dal super-congelatore, possono essere conservati in un frigo tra i 2 e gli 8 gradi per cinque giorni. E questo consente di organizzare la distribuzione in modo capillare. La vaccinazione degli operatori della sanità si concluderà con il Vaccination day del 23 gennaio per il personale sul territorio, tra distretti, medici di famiglia, pediatri, guardie mediche, dentisti, Usca e strutture sanitarie private. Gli operatori verranno convocati in otto centri. In attesa di conferma, l'elenco indica il Sant'Artemio a Treviso; Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. Il richiamo verrà eseguito il 13 febbraio con le stesse modalità. Da marzo, poi, verranno vaccinate le forze dell'ordine, i lavoratori dei servizi essenziali e le persone già colpite da pesanti patologie. Dopodiché si aprirà a tutto il resto della popolazione, partendo da chi ha più di 80 anni: ogni cittadino riceverà una lettera di convocazione con su scritto quando e dove presentarsi per sottoporsi al vaccino anti-Covid. (mf)

