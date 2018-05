La figlia di Almirante: «Amava questa città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOTREVISO «Amava molto Treviso tanto che la definiva una piccola Strasburgo, per la presenza dei corsi d'acqua». A ricordare questo particolare di Giorgio Almirante ex segretario del Msi morto trent'anni fa, è Paolo Girardi che dal 1971 al 1994 è stato il segretario provinciale del Msi trevigiano. E ieri per ricordare il leader della Destra è stata invitata la figlia Giuliana De' Medici Almirante. L'appuntamento al cinema Corso dove è stato proiettato il filmato Giorgio Almirante l'arcitaliano. «Mio padre aveva un grande feeling...