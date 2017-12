La festa in piazza tra musica e controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMATREVISO Capodanno in piazza: festa, pirotecnie, tanta musica e rafforzamento delle misure di sicurezza. Circa 7mila euro in più nel budget rispetto allo scorso anno. E tutti destinati all'ottemperanza della direttiva Gabrielli. Il Comune mette a disposizione circa 40mila euro per salutare il nuovo anno con musica e fuochi d'artificio all'ombra della torre civica. Divertimento assicurato e brindisi in piazza con il sindaco Giovanni Manildo a mezzanotte, ma anche contapersone e metal detector nella zona rossa. Tre i luoghi ad...