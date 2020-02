LORIA

La Farnesina sta cercando in tutti i modi di accelerare le pratiche per riportare a Loria il corpo di Giorgio Gheno, il 27enne di Bessica trovato senza vita in un appartamento di Tashkent, dove il giovane lavorava come personal trainer. In continuo contatto con l'ambasciata italiana in Uzbekistan e le autorità locali, il ministero degli Esteri sta lavorando per creare il ponte necessario per portare i familiari in Asia e per dissipare i dubbi che ancora aleggiano sul decesso. Giuliano Gheno, il padre della vittima, aveva detto che sarà necessario un mese per poter riavere Giorgio a Bessica: l'obiettivo della Farnesina è quello di concludere le procedure in un paio di settimane. Le indagini sulla morte del 27enne non hanno ancora chiarito le cause del decesso: sul caso l'ambasciata italiana a Tashkent sta mantenendo il massimo riserbo. Anche perché i familiari, che sostengono che Giorgio non aveva problemi di salute, non credono all'ipotesi del malore improvviso. Ma la vita di Giorgio pare non avere ombre.

LE INDAGINI

Giorgio abitava da circa quattro mesi nell'appartamento dove è stato ritrovato senza vita. Le forze dell'ordine lo hanno setacciato per capire cosa possa essere accaduto. I protocolli uzbeki, in casi come questo, hanno tempi diversi rispetto a quelli italiani, motivo per cui le notizie faticano ad arrivare con celerità all'ambasciata. Lasciando di conseguenza anche i familiari all'oscuro su cosa stiano facendo le autorità locali. Tante domande insomma e pochissime risposte. Di certo c'è che Giorgio si era costruito un'attività lavorativa di rilievo: erano molte le persone che si affidavano ai suoi consigli e alla sua esperienza nel mondo del fitness. Competenze che aveva affinato prima in Australia, dove si era trasferito subito dopo aver terminato gli studi, e poi in Thailandia, ultima meta prima del trasferimento in Uzbekistan.

L'ATTESA

A papà Giuliano, mamma Anna Rosa e i fratelli Laura e Renato non resta che aspettare. Stanno vivendo il loro dolore con dignità, cercando di renderlo più privato possibile. Sono i primi a voler sapere i risvolti della scomparsa di Giorgio, e il ministero ha garantito che li terrà aggiornati non appena ci saranno novità. Anche il paese si è stretto attorno a loro per una morte che, al momento, rimane inspiegabile vista la forma fisica di cui godeva il 27enne.

