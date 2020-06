LA FAMIGLIA

TREVISO «Mio padre si è spento nel sonno. Alle 7 gli hanno dato da bere e le medicine, poi lo hanno lasciato riposare ancora. Quando le badanti sono tornate per alzarlo dal letto, era già spirato. Erano le 7.30. Hanno chiamato mio fratello Tonino, che ha allertato il 118, ma quando sono arrivati non c'era più nulla da fare». Alessandra Tognana, 72 anni, è la primogenita dell'ingegner Aldo e di Linda Balestreri. Gli ultimi anni li ha trascorsi ad accudire costantemente gli anziani genitori, vivendo nella casa accanto, seguendoli con l'aiuto di due collaboratrici familiari.

Aldo Tognana dal dicembre scorso alternava stati febbrili, che lo lasciavano molto affaticato, a momenti di vigile ripresa. L'assidua attenzione dei familiari, date le fragili condizioni di salute della coppia, si è fatta ancora più necessaria nei lunghi mesi del confinamento, in modo da evitare ogni fonte di contagio da coronavirus. Fatalità ha voluto che Alessandra non fosse nella villa di famiglia a Sant'Antonino, ieri mattina; si trovava a Jesolo, per trascorrere qualche giorno di necessario relax insieme alla nipotina, dopo il periodo del lockdown. Mentre rientra a Treviso, il ricordo di Alessandra Tognana va agli ultimi, faticosi, giorni del padre, che aveva compiuto cento anni il 12 marzo: «Era tanto assonnato e lento, dovevamo stare sempre con lui. Però, sempre cosciente di ciò che gli accadeva intorno. Fino a un mese fa leggeva i quotidiani e guardava la televisione. Sapeva cosa stava succedendo in Italia con il coronavirus, ci vedeva girare per casa con le mascherine. Nella disgrazia, devo dire che la mamma, nello stato di sperdimento in cui si trova da anni, non si può rendere conto che il papà se ne è andato. Lui, invece, se le fosse sopravvissuto avrebbe compreso che lei non c'era più e ne avrebbe sofferto molto».

Aldo Tognana e Linda Balestreri (che compirà 99 anni nel luglio prossimo) si erano sposati nel settembre del 1946. Nel 2016, quando le condizioni di salute dell'anziana signora ancora lo permettevano, la coppia ha festeggiato 70 anni di matrimonio, insieme ai figli Alessandra, Maria Luisa, Elisabetta e Tonino (Antonio) e a una schiera di nipoti e pronipoti. Per i cento anni del patriarca la festa è stata ristrettissima. «Il medico ce lo aveva detto che si sarebbe spento così, il suo cuore era troppo affaticato - ricorda la figlia - Abbiamo deciso che allestiremo per due giorni la camera ardente di papà qui in casa. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino».

