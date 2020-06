LA FAMIGLIA

MASER «Voglio morire, la mia vita è finita». Le parole del papà di Vittoria sono una stilettata al cuore. Nella villetta di via Giorgione a Crespignaga, la famiglia De Paoli si è chiusa in un dolore straziante che lascia senza fiato. Per tutta la giornata di ieri gli amici più stretti e i parenti non hanno mai lasciato soli mamma Paola Salvador, il marito Moreno e le altre due figlie della donna, le gemelle Rebecca e Carolina di 22 anni. «Nulla avrà più senso nella mia vita», ripete il papà ai familiari e a un intero paese sotto choc che in punta di piedi si è stretto attorno al loro dramma per la morte dell'amatissima figlia 14enne Vittoria.

LA NOTIZIA

La figlia più piccola, la più coccolata da tutta la famiglia. La figlia che Moreno e Paola seguivano nei suoi sogni e nelle ambizioni di futura attrice nonché, da un paio d'anni, di cantante. «Vittoria con il suo sorriso conquistava sempre tutti racconta in lacrime un parente era impossibile non volerle bene». Capelli biondi e lunghi, occhi chiari e «Un carattere deciso, determinato» la ricorda uno zio. Sabato sera la ragazzina si trovava a una festa a casa di alcuni amici a Farra di Soligo quando proprio con un ragazzo della stessa comitiva aveva deciso di fare un giro sulla Vespa del papà. Una tragica fatalità, il casco non indossato e il 16enne ha perso in pochi istanti il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica e una recinzione metallica che cinge un giardino privato. Poco dopo il ricovero all'ospedale di Conegliano la vita è scorsa via dal corpo della giovanissima Vittoria. La mamma aveva accompagnato la figlia a quella festa con la promessa che a fine serata sarebbe andata a riprenderla: «Di solito facevano sempre così aggiunge la zia Vittoria era molto contenta di andare a quella serata, era davvero entusiasta». I genitori si trovavano a cena fuori, anche loro a casa di amici, quando intorno a mezzanotte un amico della 14enne aveva chiamato Paola dicendo che la ragazza aveva avuto un grave incidente stradale. Per i genitori è stato un tuffo al cuore e subito è scattata la corsa verso l'ospedale di Conegliano, con addosso tutte le loro speranze di vederla ancora viva.

IL RICORDO

«Siamo disperati: nessuno di noi riesce a darsi pace, non riusciamo ancora ad accettare che non ci sia più perché non si può morire a 14 anni. Non così» sottolinea la parente. Dopo quell'ultimo abbraccio tra mamma e figlia prima di raggiungere gli amichetti, chi ieri arrivava alla villetta a schiera dei De Paoli a stento riusciva a trattenere le lacrime. Alcuni parenti e amici erano fuori, in giardino, guardandosi in silenzio. Quegli sguardi carichi di dolore possono solo raccontare il dramma e il tormento che sta devastando la famiglia De Paoli e di chi ha conosciuto Vittoria. «Ancora non sappiamo bene come sia successo, qual è la dinamica dell'incidente sottolinea un cugino . L'altro ragazzo coinvolto se dovesse salvarsi è certo che porterà un fardello enorme dentro di sé». «Era una ragazzina semplice, divertente e sempre sorridente come si dovrebbe essere a quell'età» chiude la zia. Le ambizioni e i sogni della giovane studentessa, che da pochi giorni aveva portato a termine il primo anno del liceo classico Levi, sono svaniti in un attimo, in sella a una Vespa. In paese la famiglia De Paoli è molto conosciuta. Vittoria e una delle sorelle, Carolina, sono apparse in diverse fiction televisive trasmesse dalla Rai. Inoltre la mamma è titolare di un salone di parrucchiera a Cornuda dove lavora assieme all'altra figlia Rebecca mentre il papà è da molti anni dipendente della Banca Intesa di Borso del Grappa. «Non ci sono parole per descrive una disgrazia come questa dichiara il sindaco Claudia Benedos, conoscente dei genitori della piccola Vittoria che ha appreso la tragica notizia ieri mattina presto . Tutto il paese è sconvolto per una tragedia e siamo molto vicini in questo momento così triste ai genitori, alle sorelle e per quanto sia possibile siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa».Ora si attende di fissare la data dei funerali che probabilmente saranno celebrati tra martedì e mercoledì.

Vera Manolli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA