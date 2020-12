LA FAMIGLIA

COLLE UMBERTO Una telefonata tragica, di quelle che un figlio non vorrebbe mai ricevere, ha svegliato Domenico Dall'Ava, classe 1990, residente da qualche anno a Santa Lucia di Piave. Dall'altra parte del telefono il primo cittadino di Colle Umberto, Sebastiano Coletti, che lo ha avvertito che suo padre Luciano, 72 anni, era stato ucciso sabato sera. È toccato poi a lui trasmettere la terribile notizia alla sorella Federica, che vive a San Martino di Colle Umberto. Entrambi, anche si i rapporti con il padre si erano un po' raffreddati negli anni, sono corsi a San Giacomo di Veglia per capire cosa fosse accaduto. Hanno appreso dalle forze dell'ordine che Luciano Dall'Ava era stato ucciso con un coltello da cucina con un singolo fendente alla gola, in pieno centro a San Giacomo di Veglia, da Giovanni Maria Cuccato, 44enne di Conegliano. Il motivo che ha scatenato tanta ferocia è stato probabilmente la gelosia per una donna che al momento dell'omicidio si trovava in auto proprio con Dall'Ava. I figli, così come il fratello Flavio, non sapevano dell'esistenza di questa donna. Si sta appurando se tra i due ci fosse più di un'amicizia. Di certo si sa che la 39enne nigeriana aveva una relazione con il killer il quale, vedendola in auto con Dall'Ava, ha perso la testa finendo per uccidere il pensionato.

Luciano Dall'Ava si era sposato con Vanda Girardi dal 1985, anno in cui si era trasferito a Colle Umberto. Nel 2018 è rimasto vedovo: Vanda ha infatti perso due anni e mezzo fa la battaglia contro una lunga malattia. I due erano comunque già separati da una decina d'anni, da quando Luciano era stato condannato per maltrattamenti in famiglia dopo che la moglie lo aveva denunciato nel 2008. Da allora, e forse anche da prima, i rapporti con i figli si erano incrinati. Domenico e Federica sono stati vicino alla madre fino all'ultimo, accudendola amorevolmente. Quell'amore che, forse, non aveva più trovato in Luciano. Un matrimonio fatto di litigi a cui i due figli, loro malgrado, hanno dovuto assistere. Episodi che li hanno portati a staccarsi sempre di più dal padre, anche se viveva nell'altra porzione della casa colonica con il fratello Flavio, due anni più vecchio di lui.

Appena sono stati infromati della tragica notizia, Domenico e Federica si sono precipitati nella vecchia abitazione per parlare con lo zio Flavio, e condividere con lui il dolore per una tragedia che non si sarebbero mai aspettati di dover vivere. Alcuni vicini parlano di Luciano e Flavio come di due persone riservate che non hanno mai dato nessun problema nella piccola borgata ai piedi del colle, vicino all'unico semaforo e al bar che con esso fa angolo. Niente che avrebbe potuto far pensare a una fine così tragica e violenta. I fratelli Dall'Ava abitavano assieme e svolgevano l'attività di muratori fino al pensionamento della vittima. Anche Flavio, visibilmente scosso dalla perdita di Luciano, si è chiuso nel silenzio trincerandosi dietro a laconico «no comment, ora lasciateci in pace». Nella tarda mattinata di domenica Federica si è intrattenuta per qualche ora con lo zio, probabilmente per discutere sul da farsi dopo la tragica scomparsa di Luciano. Nella sua pagina Facebook ha poi voluto salutare il padre: «Ce la farò anche stavolta. Ciao papà». Segno che di fronte a un delitto così efferato anche i dissapori sono venuti meno. Era pur sempre suo padre. Così come Domenico, forse colui che aveva più risentimento nei suoi confronti, ha messo da parte il passato ed è corso da lui quando ha saputo della sua morte. L'omicidio di Luciano ha sconvolto tutti, lasciando sgomento l'intero paese di Colle Umberto.

