Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FAMIGLIACASALE Per la famiglia Cretu stava per iniziare un nuovo capitolo: papà Sergiu aveva trovato lavoro nella Marca grazie a Victor, lo zio delle bimbe. Ancora qualche giorno e si sarebbero trasferiti a Mogliano: avevano trovato casa lì. Sergiu aveva presentato qualche giorno fa al Comune la richiesta di trasferimento della residenza. Intanto la famiglia era ospite degli zii, in un'abitazione di via Benedetto Croce, una laterale di...