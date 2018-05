CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISPUTATREVISO Tra Contarina e Fit Cisl è ormai battaglia (legale e non) senza fine. Il sindacato di categoria torna all'attacco, denunciando i carichi di lavoro pesanti, le continue domande di straordinario e soprattutto il clima di tensione in cui si troverebbero gli addetti della società che cura la raccolta rifiuti e la manutenzione del verde pubblico in molti comuni della Marca. «Se le richieste dell'azienda non vengono accolte spontaneamente dal lavoratore - afferma Maurizio Fonti, segretario regionale della Fit Cisl del Veneto -...