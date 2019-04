LA DISPUTA TREVISO «A Treviso continuano a fare confusione su ruoli e interlocutori».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISPUTATREVISO «A Treviso continuano a fare confusione su ruoli e interlocutori». Giuliano Pavanetto, presidente del consorzio Priula, tenta di riportare un po' di pace tra Ca' sugana e Contarina. L'annuncio dell'assessore all'Ambiente Alessandro Manera di voler rivedere tanti aspetti del servizio raccolta rifiuti, a cominciare dalle tariffe considerate troppo alte (battaglia iniziata da anni da Davide Acampora, consigliere di Forza Italia), per non parlare dei bidoni lungo le strade del centro storico o delle esigenze di Treviso che non...