LA DISCUSSIONE

TREVISO La Prefettura cerca spazi alternativi dove trasferire i seggi elettorali e chiede ai sindaci di scandagliare i propri comuni alla ricerca di soluzioni. L'obiettivo è evitare di aprire e chiudere le scuole, che ripartiranno il 14 settembre mentre le elezioni regionali sono in programma il 20 e il 21, nel giro di una settimana. E l'unico modo per farlo è trovare nuovi locali dove allestire i seggi. Le prime risposte però, al momento, sono piuttosto freddine. Anzi, da parte dei primi cittadini della Lega, c'è una sorta di chiusura pressoché totale: Treviso ha già detto di no. Il sindaco Mario Conte ha spiegato al prefetto Maria Rosaria Laganà che in città non ci sono spazi alternativi e che, soprattutto, non sarebbe possibile ristampare in tempi brevi tutti i certificati elettorali con i nuovi indirizzi dei seggi e distribuirli. Sulla stessa linea, e grosso modo con le stesse sfumature, si posizionano anche Castelfranco e Montebelluna. Qualche spiraglio arriva invece dai piccoli comuni, soprattutto se amministrati dal centrosinistra, ma nessuno nasconde le enormi difficoltà da affrontare.

«VOTO TELEMATICO»

Pieranna Zottarelli (Roncade) pensa a seggi nelle palestre ma anche a soluzioni più innovative seppur non immediatamente applicabili: «Condividiamo la necessità di introdurre modalità di voto diverse, come quello telematico, in aggiunta al voto tradizionale nei seggi e ad individuare luoghi diversi rispetto alla scuole dando nel contempo la garanzia del distanziamento sociale. A Roncade - conferma - l'alternativa, ancora però da verificare, potrebbero essere le palestre. Va poi detto che oltre alla sorveglianza è necessario individuare dove far dormire i carabinieri che si turnano». A Silea invece Rossella Cendron si è mossa per tempo: «Sono sempre stata dell'idea che il servizio scolastico debba tornare al centro dei nostri pensieri e che, una volta partite, le lezioni a scuola non si debbano interrompere - specifica il primo cittadino - quindi, prima ancora di ricevere la richiesta della Prefettura, avevo incaricato i miei dirigenti di fare un monitoraggio. Le alternative le abbiamo trovate e sono i centri anziani, locali di proprietà comunali e con le caratteristiche giuste. Poi ci sarebbero le palestre che, per qualche giorno, possono essere sottratte all'utilizzo scolastico. Il vero problema sono i certificati elettorali: noi ne dovremmo ristampare circa 8mila e poi recapitarli agli elettori: su questo la Prefettura potrebbe darci un aiuto con interpretazioni più estensive delle normative».

DUBBI

Più prudente è Alberto Cappelletto (San Biagio): «Devo ancora leggere attentamente le specifiche che vengono richieste - osserva - la volontà per trovare posti alternativi c'è, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Se mi chiedono posti con le stesse caratteristiche delle scuole che attualmente utilizziamo, allora posso già dire che non ne abbiamo. Qualche anno fa a Rovaré non abbiamo potuto utilizzare la scuola come seggio per via di una crepa che doveva essere messa a posto a siamo stati costretti ad spostare il seggio in un asilo privato. Ma cercheremo di capire cosa chiede la Prefettura e daremo tutto l'aiuto possibile». Stefano Marcon (Castelfranco) è più sintetico: «Non è possibile trovare un nuovo seggio elettorale dall'oggi al domani - sottolinea - a Castelfranco non riusciamo a recuperarne. Nelle frazioni poi la situazione è ancora più complicata. Forse potrei sopperire a una scuola, ma che senso avrebbe tenerne aperta una e chiudere tutte le altre? Se ci avessero fatto votare a luglio non ci sarebbero stati problemi». Marzio Favaro (Montebelluna) è sarcastico: «Sembra una di quelle richieste fatte apposta per farsi rispondere di no - ironizza - la gestione di un seggio elettorale è complessa. Le palestre non possono andare bene perché i seggi devono essere singoli; poi bisogna trovare la sistemazione anche per il personale addetto alla sorveglianza. Magari fare richieste del genere è solo un protesto per poter rinviare anche una volta le elezioni».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA