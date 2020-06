LA DISCUSSIONE

TREVISO Il sindaco Mario Conte commenta serafico: «Nelle scorse settimane abbiamo visto situazioni che non potevano più essere tollerate. In certe piazze e in certi locali ci sono stati inosservanze non giustificabili». Per un po' quindi l'amministrazione comunale ha predicato pazienza, ma adesso ha deciso di dare un segnale: «Abbiamo dato la possibilità di ampliare i plateatici a chi li aveva già e di averne di nuovi per chi invece ne era sprovvisto. Abbiamo fatto di tutto per agevolare il lavoro e per poter ripartire. Ma non dobbiamo scordarci il periodo da cui arriviamo e che il virus non è sconfitto».

LE CRITICHE

Da qui la scelta di dare una stretta. I baristi non sono d'accordo, non tutti almeno, e anche dal centrosinistra piovono critiche: «Capisco la preoccupazione del sindaco - premette Stefano Pelloni, capogruppo del Pd in consiglio comunale - ma visto che paghiamo la polizia locale, utilizziamola. Non capisco quindi perché si scelga un'ordinanza che penalizza tutti invece di fare controlli e punire chi trasgredisce. Ha fatto bene l'amministrazione a consentire l'ampliamento dei plateatici, ma colpire tutti indiscriminatamente lo trovo ingiusto». Rincara la dose Fabio Pezzato (Lista Manildo): «Apprendiamo della volontà dell'amministrazione di ridurre gli orari di somministrazione all'aperto di bevande al fine di ridurre gli assembramenti. Mi pare un atteggiamento di chi espressamente dichiara di non essere in grado di garantire l'applicazione delle norme in vigore. Dove è io tanto sbandierato rispetto delle regole? Se mi è concesso, più che introdurre regole più restrittive, andando a danneggiare anche quei locali che stanno apprestando tutte le misure per garantire il rispetto delle norme, preferirei che la polizia locale andasse ad elevare sanzioni nei confronti di coloro, esercizi ed avventori, che non garantiscono il rispetto».

LE MOTIVAZIONI

Conte però è convinto di aver fatto la scelta migliore, maturata dopo aver messo assieme segnalazioni e rapporti della polizia locale: «Intanto precisiamo una cosa - ribatte a chi lo critica - gli assembramenti si formano, generalmente, dopo le 21 quando l'ora dell'aperitivo è sostanzialmente già passata. E la nostra ordinanza si concentra su quella fascia oraria. Abbiamo preso la decisione dopo le decine di segnalazioni arrivate dai residenti e dopo i controlli fatti dalla polizia locale. Bisognava trovare una soluzione efficace, anche perché la nostra comunità fino a oggi si è comportata molto bene. Ma forse nei locali, in determinati orari, si sono notati i segnali di maggiore rilassamento. E su questo siamo intervenuti». E non solo: negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli episodi di maleducazione e degrado. Sulla scrivania del sindaco sono arrivate molte lamentele, fatte soprattutto da chi vive nei pressi dei locali. Altro elemento che ha spinto nella direzione di maggiore severità: «Ritengo necessario richiamare a un maggiore rispetto sia delle norme sanitarie che all'educazione». Conte poi, per rispondere anche alle critiche politiche, evidenzia un altro aspetto: «Con questa ordinanza abbiamo coinvolto tutte le categorie e parlo di Ascom, Rivivere Treviso e Imprese Unite. E tutti hanno condiviso la nostra decisione. La ritengo una forma di sensibilizzazione. E poi abbiamo dato una durata temporale ben definita all'ordinanza: fino al 29 giugno. Una decina di giorni. Anche questa è stata una scelta: un periodo ristretto, ma sufficienze per sensibilizzare e avviare nuove abitudini».

Paolo Calia

