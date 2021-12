LA DISCUSSIONE

TREVISO Il progetto del Bosco peri-urbano che l'amministrazione comunale vuole realizzare nel quartiere San Paolo, nei 22mila metri quadrati dell'ex area Piruea destinata a un supermercato che non si farà più, divide il quartiere. Se a un ex consigliere comunale come Alfio Bolzonello l'idea piace, una fetta di giovani residenti invece è convinta che la base di partenza è buona, ma si potrebbe fare di più. E domenica prossima ai residenti, con un sondaggio casa per casa, un gruppo di giovani residente chiederà cosa ne pensa e cosa manca per migliorare la zona. Per discutere la questione e a proporre idee si sono incontrate nella gelida mattina di ieri una ventina di persone. Ragazzi che abitano il quartiere, dottori in urbanistica e architettura del paesaggio, tra cui Isotta Marton, Marco Zabai e Stefano Pelloni, rappresentanti di associazioni locali, come Massimiliano Pavan di Extinction Rebellion, Tommaso Pizzolon di Friday for Future, Fabio Tullio di Legambiente Treviso e Lorena Girotto e lo stesso Bolzonello del comitato del quartiere San Paolo. E tra le varie proposte si è fatta largo la convinzione che del grande prato prospiciente viale delle Nazioni Unite si potrebbe fare molto di più che un bosco periurbano.

LE CARATTERISTICHE

Distinta in due lotti limitrofi, l'area interessata per la piantumazione di migliaia di nuovi alberi si troverebbe in una posizione strategica per la creazione di un lungo corridoio verde che renderebbe più vivo il quartiere San Paolo e inviterebbe i suoi abitanti a godere di questi nuovi spazi. L'incontro, organizzato da Samuele Conte, membro del comitato di quartiere, nasce come opportunità per creare un dialogo tra tecnici e associazioni locali. Sono tre i punti fondamentali evidenziati durante la passeggiata per i prati dell'ex-Piruea: «Un bosco fine a sé stesso, privo di panchine, camminamenti e spazi ludici, immerso in un contesto di periferia densamente popolato e che soffre dal punto di vista dell'integrazione sociale, rischia di essere un' occasione sprecata per dare al quartiere molto di più di una semplice area verde - hanno sottolineato - mantenere separate le aree adiacenti al futuro bosco periurbano, tenendo in piedi le numerose barriere architettoniche, limiterebbe le potenzialità di una zona che, se diventasse una grande piazza pubblica e verde, garantirebbe ai sanpaolesi un bellissimo luogo di aggregazione».

LA PROPOSTA

Dalla chiacchierata è emersa la necessità di creare un canale di comunicazione tra l'amministrazione e gli abitanti di San Paolo, affinché anche loro possano avere voce in capitolo in merito alla pianificazione urbana. Non si è quindi discusso solo e unicamente di riqualificazione ambientale, ma anche su come rendere possibile un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni locali e far nascere un dialogo più vivo con l'amministrazione. Tre sono quindi gli obiettivi dichiarati: «Maggior partecipazione, maggiore coesione e maggiore ascolto». Con questi presupposti, i partecipanti a questa camminata urbana, ritengono che gli abitanti del quartiere, le associazioni locali e l'amministrazione potrebbero giungere a un felice compromesso e in ultimo atto ottenere finalmente un vero rilancio per il quartiere.

Alfredo Baggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA