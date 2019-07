La dirigente scolastica: «Ora i controlli necessari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIMOTTA DI LIVENZA Ieri in tarda mattinata, all'Isiss Scarpa di Motta, l'istituto che frequenta lo studente ricoverato, non si parlava d'altro. La scuola mottense gestisce diversi indirizzi: a Oderzo ci sono il classico e il linguistico, a Motta lo scientifico e l'istituto tecnico, con tre specializzazioni diverse. Il caso è capitato in una quinta classe dell'Itis, composta da circa 25 studenti. Il ragazzo ricoverato a Treviso non abita a Motta ma è residente con la famiglia nel comprensorio opitergino. Le sue condizioni di salute...