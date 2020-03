LA DIRETTIVA

TREVISO Tutti in isolamento domiciliare. Nel mezzo dell'emergenza coronavirus non si può rischiare: i medici di famiglia stanno prescrivendo alcuni giorni di quarantena a tutti i pazienti che si rivolgono a loro per febbre, tosse e mal di gola. Ad oggi sono state messe in isolamento a casa in via precauzionale oltre 300 persone. Il numero è triplicato nel giro di una settimana. Tra queste c'è anche il primo medico di famiglia trevigiano che si è posto in auto-quarantena. Si tratta di un dottore che, dopo il filtro del triage al telefono, ha visitato un anziano a domicilio. Una volta fatto il quadro della situazione, ha deciso di attivare il Suem118 facendo trasferire il paziente al Ca' Foncello per gli accertamenti del caso. Il risultato dell'analisi del tampone faringeo per evidenziare l'eventuale presenza del coronavirus non è ancora disponibile. E nel frattempo il dottore ha deciso di mettersi in isolamento, affidando a un sostituto l'incarico di portare avanti l'attività in ambulatorio.

LA MALATTIA

All'inizio i sintomi della classica influenza e quelli dell'infezione da coronavirus sono sostanzialmente identici. In tale contesto, la diagnosi differenziale, cioè capire se si tratta di una o dell'altra malattia, è estremamente complicata. «C'è una difficoltà tecnica a distinguere il cosiddetto caso sospetto ha evidenziato Pasquale Santoriello, segretario Anaao-Assomed di Treviso, il sindacato dei medici, nell'ultimo incontro con la direzione dell'Usl e quindi a gestire in modo diverso un paziente che apparentemente è simile a un altro, adottando più o meno dispositivi di sicurezza». Da qui la scelta dei medici di famiglia di procedere con la massima prudenza. «Quando una persona si rivolge a noi con sintomi come febbre e tosse, non possiamo identificare immediatamente la loro origine spiega Brunello Gorini, medico di famiglia di Salgareda e Ponte di Piave, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di base di conseguenza prevediamo dei brevi periodi di isolamento, anche solo di pochi giorni, per osservare l'evoluzione di tali sintomi, monitorando i pazienti a distanza, in modo quotidiano».

LE DIFFERENZE

Non si tratta quindi dei canonici 14 giorni di isolamento domiciliare dettati dalle linee guida per le persone che potrebbero essere state colpite dal virus cinese a causa di contatti a rischio. Sono invece degli isolamenti brevi per avere il tempo di inquadrare il problema senza rischiare che nel frattempo si sviluppino altri contagi. Non c'è alternativa. Il lavoro è enorme. L'influenza stagionale sta ancora imperversando. E nel frattempo continua a salire il numero di persone positive al coronavirus. «Tutte le persone con febbre e tosse vengono messe in isolamento domiciliare per alcuni giorni, fino a una settimana conferma Bruno Di Daniel, medico di famiglia a Maserada, segretario dello Snami di Treviso è il tempo necessario per valutare l'evoluzione del problema. Ormai ci possono essere diversi contatti a rischio. Il nostro compito è agire facendo tutto il possibile per contrastare la diffusione del virus». I datori di lavoro al momento non prendono male le prescrizioni di isolamento che riguardano i loro dipendenti. «Anzi, a volte davanti ad alcuni sintomi solo loro stessi a chiedere che ci sia un isolamento di qualche giorno, per la sicurezza di tutti rivela Gorini bisogna considerare che i numeri che stiamo vedendo per quanto riguarda il coronavirus sono tali grazie al cordone sanitario costituito da centinaia di migliaia di persone che adottano comportamenti di cautela per ridurre i contagi. Se le cose non andassero così, a quest'ora ci sarebbe un bilancio ancora più pesante». «Chi si lamenta per le limitazioni dovrebbe pensare a questo conclude tutti ci rimettiamo qualcosa. Saltano le manifestazioni sportive? Meglio non farle per precauzione piuttosto che doverle annullare perché troppi atleti sono finiti in ospedale. Vale anche per il fatturato delle aziende. È meglio poter dire che c'è stato un calo piuttosto che doversi misurare con senari decisamente peggiori».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA