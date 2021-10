Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DIFESAPOVEGLIANO «Io non mi sono vaccinato contro il coronavirus per motivi di salute, anche se non sono esentato. Ma non ho mai fatto campagna contro la vaccinazione. Tanto che qui a Povegliano la copertura generale è già all'81%, cioè più alta della media dell'intera Usl della Marca». Il sindaco Rino Manzan, ieri accerchiato da telecamere e cronisti, usa la forza dei numeri per provare a strappare le etichette che gli sono state...