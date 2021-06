Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REAZIONETREVISO Aumento dei prodotti e conseguente limatura verso l'alto nei prezzi di listino. Un trend inevitabile che però Fipe non conferma. «In realtà non risultano aumenti se non marginali su prezzi fermi da anni». Dania Sartorato, fiduciaria Fipe spiega che all'aumento delle materie prime non corrisponde un aumento in listino. «I rincari della materia prima sono evidenti - prosegue - nel settore frutta e verdura c'è stato un...