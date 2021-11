Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DIAGNOSIPOVEGLIANO «Stasera non ho più febbre, ma il Covid è una bestia strana, da non sottovalutare». Risponde così, a proposito delle sue condizioni, Rino Manzan, sindaco di Povegliano, a un giorno e mezzo dalla diagnosi di positività al Covid. Una malattia che lui, non vaccinato, evidentemente non ha evitato, avendo scelto di stare vicino alla compagna, positiva da giovedì, e vedendo il contagio come un'occasione per guadagnare,...